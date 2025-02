Falstart sekretarza stanu. Samolot musiał zawrócić do USA

Samolot, którym podróżował sekretarz stanu USA Marco Rubio napotkał problemy techniczne podczas lotu z Waszyngtonu do Monachium. W związku z tym maszyna zawróciła do bazy Joint Base Andrews. W wyniku tego incydentu sekretarz stanu USA będzie kontynuował swoją podróż do Niemiec oraz na Bliski Wschód innym samolotem - przekazał rzecznik Departamentu Stanu, jak podaje agencja AP.