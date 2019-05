Falenty: dramat zwierząt w państwowym instytucie. Krowy "ślizgające się na własnych odchodach"

Chore, zagłodzone i zaniedbane zwierzęta, przebywające w fatalnych warunkach. Stłoczone w oborze krowy, brnące we własnych odchodach. To obraz, jaki zastali wolontariusze z Animal Rescue Polska w państwowym Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach na Mazowszu to - jak przypomina gazeta.pl - jednostka państwowa, podległa ministrowi rolnictwa Janowi Ardanowskiemu. To, co zastali tam wolontariusze ze Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Polska, przypomina jednak raczej obrazek z zaniedbanego gospodarstwa niż z naukowej jednostki badawczej.

Co odkryli wolontariusze? "Niestety w cielętniku kolejne cielaki wykazywały niepokojące objawy chorobowe. Na miejsce ponownie został wezwany nasz lekarz weterynarii. Jeden cielak klęczał na przednich nogach z tylnymi wyprostowanymi i nie zmieniał swojej pozycji przez co najmniej 30 minut, a kolejny 4-dniowy, nie zakolczykowany cielak miał poważne problemy z oddychaniem. Nasz lekarz weterynarii stwierdził u pierwszego wadę ortopedyczną sprawiająca ból podczas chodzenia, zaś u drugiego zapalenie płuc oraz odwodnienie" - czytamy na profilu fundacji.

To jednak nie koniec wstrząsających odkryć aktywistów. "Po oględzinach terenu ujawniliśmy dwie półotwarte obory w dalszej części Instytutu, w których przetrzymywane są dziesiątki krów w dramatycznych warunkach. Wszystkie były stłoczone i ślizgające się na własnych odchodach. Pracownik wyznał, iż nie można wybrać odchodów, gdyż nie ma takiego sprzętu, którym można by tam wjechać. Według pracownika stoją tak w swoich odchodach od co najmniej dwóch tygodni i co najgorsza nie ma też szans na szybką naprawę zepsutej zwrotnicy w traktorze - bo to kosztuje" - relacjonują swoją wizytę w instytucie przedstawiciele SORZ Animal Rescue Polska.