Fala samobójstw wśród wysokich managerów z rosyjskich firm. "Wiedzieli za dużo"

- W Gazpromie wielu zdaje sobie sprawę, że to, co ich kraj robi w Ukrainie od 2014 roku, jest niewłaściwe. Rozumieją, dokąd zmierza Rosja, ale brakuje im odwagi, aby coś z tym zrobić. Wiedzą też, że ich rząd jest zdolny do wszystkiego - mówi Wołobujew.