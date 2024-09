Fala powodziowa dotarła do Szprotawy. "Połowa miasta jest pod wodą"

We wtorek fala powodziowa dotarła do Szprotawy. Burmistrz Mirosław Gąsik zaapelował o samoewakuację mieszkańców z terenów zagrożonych. - Jeśli ktoś nie ma rodziny, do której może się udać, to jest tymczasowe schronienie w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika - mówił, cytowany przez "Gazetę Lubuską".