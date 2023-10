Reakcje po słowach prezesa. W sieci lawina komentarzy

- A co będzie, kiedy oni wygrają? Od razu będzie piekielny chaos, bo rząd z kilku partii od lewa do prawa, a ta Trzecia Droga ma już wewnątrz... Z jednej strony deklaruje, że jest przeciwko relokacji, a z drugiej ta pani Thun, von, i tak dalej, to jest przecież w tej samej koalicji. Jak to można połączyć? Ja bym chciał, żeby tu stanął pan Kosiniak-Kamysz i mi na to odpowiedział: jak on to łączy? - pytał prezes PiS.