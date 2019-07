Fala krytyki na Aleksandrę Dulkiewicz. Prezydent Gdańska odpowiada

Jest reakcja Aleksandry Dulkiewicz na krytyczne komentarze po ogłoszeniu przez Gdańsk planu na obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. - Niedopuszczalne jest wzniecanie kolejnego frontu wojny polsko-polskiej dla uzyskania korzyści politycznych - powiedziała.

- Gdańsk to miasto doświadczone jak mało które totalitaryzmami. Sugestie, że władze miasta chcą naruszyć godność ofiar wojny są absurdalne i nieprawdziwe. Są wypaczeniem przesłania, które ma płynąć z wydarzenia. W zgodzie budować przyszłość, w imię dobro sąsiedzkich relacji, szukania tego co łączy, a nie tego co dzieli – to jedyne przesłanie tego wydarzenia - mówiła.