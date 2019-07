Kontrowersyjne wydarzenie. Miasto Gdańsk w ogniu krytyki

"Radosny pochód" razem z niemiecką delegacją - taki plan miało miasto Gdańsk na obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Gdańsku. Na Aleksandrę Dulkiewicz spłynęła fala krytyki.

Internauci, w tym politycy, zwracali uwagę, że plan na obchody - delikatnie mówiąc - nie pasuje do charakteru rocznicy. W zapowiedzi czytaliśmy o "radosnym pochodzie". Później przymiotnik usunięto. Koncert i pokaz tańców nadal jednak są w programie wydarzeń.

"Cyrk", "głupota", "wariactwo", "makabryczny żart" - to tylko niektóre z komentarzy, Do sprawy odniósł się między innymi Kacper Płażyński, rywal Dulkiewicz w wyborach na prezydenta Gdańska. Na Twitterze zmieścił krótki wpis, ale na tym nie poprzestał. Zorganizował konferencje prasową.

"To prowokacja"

"Chcemy szacunku. Chcemy, by władze Gdańska podeszły do tej rocznicy normalnie - w zadumie i ciszy, bez tego typu happeningu Traktujemy to jako prowokację, żeby Polaków dzielić" - powiedział.