"Facebookowy gwałciciel" ucieka z więzienia. Sfingował własną śmierć

Do tej pory władze w RPA, które skazały w 2012 roku seryjnego "gwałciciela z Facebooka", były przekonane, że zmarł on we własnej celi w wyniku podpalenia. W maju 2022 roku w prywatnym więzieniu, w którym karę odbywał Thabo Bester znaleziono zwęglone szczątki człowieka, ale dopiero kilka dni temu, gdy testy DNA wykazały, że zwłoki nie należały do niego, podniesiono alarm. Okazało się, że na ciele mężczyzny, które zostało znalezione w celi gwałciciela, znaleziono ślady uderzenia w głowę tępym narzędziem.