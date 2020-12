Ewelina Bałdyga - tajemnicze zniknięcie. To już ponad 15 lat od porwania córki milionera

Ewelina Bałdyga - tajemnicze porwanie

Choć do porwania Eweliny Bałdygi doszło w 2005 roku, to wciąż nie wiadomo, co stało się z 21-letnią wówczas kobietą. Tropy prowadzą do tzw. gangu obcinaczy palców, ale śledczym nie udało się odnaleźć ani córki Józefa Bałdygi, ani jej ciała. Sprawa przypomina tę dotyczącą porwania Krzysztofa Olewnika, gdzie też nie zdołano dojść do prawdy.