Ewakuacja w ostatniej chwili. Nie dało się inaczej? Generał: nikt nie przewidzi, że trzaśnie tama

W poniedziałek przed południem Artur Rolka, burmistrz gminy Paczków (powiat nyski) wezwał do ewakuacji mieszkańców kilku ulic oraz uruchomił zespoły pontonowe. Decyzja zapadła po awarii zbiornika retencyjnego Topola na rzece Nysa Kłodzka. Znajduje się on powyżej miasta. Woda rozmyła przepust w zbiorniku i bez przeszkód spływa do zbiornika Kozielno. Służby kontrolowały, czy zbiornik ten wytrzyma napór wody.