Uciekają z miasta. Tysiące samochodów na ulicach Orenburga

"Syreny wyją co kilka minut. Ludzie ewakuują się ze stref zalewowych. Tworzą się korki. Woda odcina drogę ucieczki" - pisze lokalny portal Ural56. Władze Orenburga po południu wezwały do natychmiastowej ucieczki z miasta. Rzeka Ural osiągnęła krytyczny poziom - ponad 11 metrów. Woda dociera powoli do lotniska.