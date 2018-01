Ewakuacja w Głogowie. Na budowie znaleziono 200-kilogramową bombę lotniczą

Podczas prac ziemnych przy budowie supermarketu odkryto w ziemi niewybuch. To 200-kilogramowa bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Ewakuowano pobliskie bloki, starostwo i przychodnię.

- Ewakuowani są pracownicy starostwa powiatowego, przychodni, a także mieszkańcy budynków znajdujących się w sąsiedztwie miejsca, w którym znaleziono bombę. Powinniśmy skończyc ewakuację do godziny 12 - powiedział WP podinsp. Bogdan Kaleta, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

Jak podaje na swoim profilu na Twitterze dziennikarz Radia ZET ewakuowanych ma być łącznie ok. 200 osób.

- Ewakuowani będą mogli schronić się w pobliskiej szkole. Podstawiono także autokar dla ewakuowanych osób, by zapewnić im transport - mówi WP podinsp. Kaleta.

Co ciekawe, w tym samym miejscu na początku grudnia również znaleziono niewybuch. Była to także bomba lotnicza - trochę mniejsza, ważyła ok. 100 kg.