Ewakuacja szpitala w Policach. Saperzy spróbują wydobyć ogromny niewybuch

Trwa ewakuacja szpitala w Policach. Wszystko przez to, że w pobliżu odnaleziono 200-kilogramową bombę. W niedzielę saperzy spróbują ją wywieźć z terenu miasta.

Szpital w Policach od piątku odwołuje zaplanowane operacje, a pacjenci, których stan na to pozwala, wypisywani są do domu. Pozostali zostaną umieszczeni w innych placówkach. Swoje domy muszą także opuścić mieszkańcy i goście hotelu Dobosz, którzy przebywają w promieniu półtora kilometra od miejsca znalezienia niewybuchu. W sumie może chodzi o ok. 25 tysięcy osób.