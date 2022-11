Ewakuacja pociągu InterCity. Zapaliła się lokomotywa

Pasażerowie pociągu jadącego rano z Białegostoku do Warszawy przeżyli chwile grozy. Skład zatrzymał się przed Dobczynem (pow. wołomiński). Powód? Pożar lokomotywy. Pasażerów ewakuowano. Ten incydent, do którego doszło w godzinach porannego szczytu, spowodował ogromne utrudnienia dla podróżnych dojeżdżających do pracy.