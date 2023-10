Ewakuacja biura Romana Giertycha na Nowym Świecie. "Podejrzenie podłożenia bomby"

Policja potwierdza. "Zgłoszenie w formie mailowej"

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze stołeczną policją. - Potwierdzam, że taka sytuacja miała miejsce. Otrzymaliśmy informację o rzekomym ładunku. Do tej pory nie otrzymałem potwierdzenia, że mamy do czynienia z jakimkolwiek ładunkiem. Zgłoszenie dotarło do nas przed godziną 17 w formie mailowej. Na miejsce skierowano specjalną zagłogę - mówi Wirtualnej Polsce podkomisarz Jacek Wiśniewski z Zespołu Prasowego Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.