Ewa Kopacz: trzymam kciuki za ministra zdrowia

Była premier i była minister zdrowia, europosłanka Koalicji Europejskiej Ewa Kopacz stwierdziła, że nie chce by, zdrowie Polaków było kartą przetargową w kampanii. Zaapelowała także do wszystkich polityków, by rzetelnie informowali nas o tym co się dzieje. Przyznała też, że trzyma kciuki za ministra zdrowia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(PAP, Fot: Paweł Supernak)

Była minister zdrowia Ewa Kopacz, która była gościem programu "Kropka nad i" nie chciała oceniać przygotowania rządu i resortu zdrowia do epidemii koronawirusa w Polsce. - Dzisiaj okazało się, że mamy pierwszy potwierdzony przypadek. We Włoszech nepidemia rozpoczęła się 21 lutego, obecnie mamy już ponad 3 tysiące zakażonych. Za wcześnie na ocenianie - stwierdziła.

Była premier stwierdziła, że "trzyma kciuki za ministra zdrowia, by wygrał wojnę z koronawirusem".