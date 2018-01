Everest jest jak cmentarz. Ratownik: Na ośmiu tysiącach cierpisz

- Czujesz zmęczenie, ból głowy, bezsenność i pragnienie. Na ośmiu tysiącach cierpisz. Odmrożenia sprawiają, że ciało jest bezwładne, a noc to walka o przetrwanie - mówi nam Maciej Pawlikowski, ratownik himalaista, uczestnik m.in. wyprawy na Nanga Parbat i Mount Everest.



Noc to walka o przetrwanie

Po pierwsze: choroba wysokościowa. Początkowe objawy to ból głowy, nudności, wymioty, bezsenność. Pojawić się może również ślepota śnieżna, czyli ostre zapalenie spojówek.- Powietrze na takiej wysokości jest bardzo rozrzedzone. Człowiek ma krótszy oddech, szybciej się męczy. Organizm jest niedotleniony i traci płyny - mówi Pawlikowski. - To wszystko jest przyczyną choroby wysokościowej, a w konsekwencji obrzęku mózgu lub płuc. To bardzo częsta przyczyna śmierci na ośmiu tysiącach.