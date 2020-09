Eurowizja Junior 2020. Konkurs Piosenki dla Dzieci - kto będzie reprezentować Polskę?

W tym roku już po raz drugi w Polsce zmierzą się ze sobą młode talenty z całej Europy. O tym, że to właśnie nasz kraj ponownie został gospodarzem wydarzenia, zdecydowało zwycięstwo naszej reprezentantki Viki Gabor w ubiegłorocznej edycji show z piosenką "Superhero". Viki Gabor udało się powtórzyć sukces Roksany Węgiel, która zwyciężyła w Eurowizji Junior 2018, podbijając serca widzów w całej Europie piosenką "Anyone I Want To Be".