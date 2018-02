Europoseł PO zaapelował do premiera. "Przestań kopać!"

Konflikt z Izraelem nie wygasa. Ostatnie wypowiedzi premiera Morawieckiego dolały jedynie oliwy do ognia. Na następcę Beaty Szydło wściekły jest Janusz Lewandowski. Europoseł uważa, że kraj znalazł się w "najgłębszym wizerunkowym dnie" od lat 30.

"Premierowi Morawieckiemu, który zna angielski, dedykuję angielską przestrogę: 'if you are in a hole, stop digging'" - napisał na Twitterze Janusz Lewandowski. Europoseł PO poprosił premiera o to, by "przestał kopać".