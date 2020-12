Europoseł PiS Dominik Tarczyński: Piekło zamarzło

Na szczycie UE udało się dojść do porozumienia ws. budżetu. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński odniósł się do tekstu Georga Sorosa, który krytykuje Angelę Merkel za kompromis z Polską i Węgrami.

- Piekło zamarzło. Chciałem podziękować Georgowi Sorosowi. Jest on jedynym człowiekiem na świecie, z którym finansowani przez niego nie mogą i boją się dyskutować. Soros powiedział dokładnie to, co polski rząd udowodnił w tych negocjacjach. Jego tekst to połajanka wobec tych, którzy się z nim identyfikują. Pokazał, że Polska i Węgry wygrały tę batalię. Furiacki nastrój Sorosa pokazuje, że wywalczyliśmy swoje. Jego złość potwierdza naszą wygraną. Dziękuję mu za tę chwilę szczerości. Chyba w tych emocjach, frustracji i bezsilności, do tej pory wszechmocnego Sorosa, wymknęło się kilka słów prawdy - powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl Dominik Tarczyński.

Europoseł PiS przypomniał też, że Polskę czeka jeszcze ratyfikacja przez parlamenty krajowe. Przekonywał, że nie ma się czego obawiać, bo Viktor Orban i Mateusz Morawiecki mają większość w parlamentach. - Z ciekawością przyglądać się jednak będziemy temu, do czego zobowiązali się Niemcy i Holendrzy, bo to ich zachowanie oraz Sorosa pokazuje, że przegrali - stiwerdził. Jak powiedział, "chcieli chwycić Polskę i Węgry za gardło. Nie udało im się".

Afera o budżet UE. "Bezsens. Roztrwonili mnóstwo czasu"

Kompromis na unijnym szczycie to błąd

Polityk PiS Dominik Tarczyński odniósł się także do wypowiedzi ministra Michała Wosia, który z kolei na antenie Radia Plus mówił, że kompromis na unijnym szczycie to błąd.

- Jak minister Woś będzie premierem, to będzie podejmował decyzje. Niech Bogu dziękuje, że jest ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Nie ma o czym dyskutować. Decyzje podejmuje rząd i polski premier. Każdy ma prawo do swojej opinii. Jeśli jednak funkcjonuje w ramach Zjednoczonej Prawicy, to oprócz własnego zdania, powinien wykazywać się lojalnością. Takie dyskusje nic nie wnoszą. Jest to kompromis. Jestem z tego zadowolony, Soros nie - powiedział europoseł PiS.