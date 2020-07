Europejski Zielony Ład i konferencja w Toruniu. Przemawiał o. Tadeusz Rydzyk i Krystyna Szyszko

Europejski Zielony Ład, czym jest?

The European Green Deal, czyli Europejski Zielony Ład to "mapa drogowa" dochodzenia krajów Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej, zawiera on plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.