Europa w strachu. "Telefony mogą przestać działać"

Na przykład we Francji, w przypadku przeciążenia, sieć energetyczna mogłaby lokalnie zostać wyłączona na czas do dwóch godzin, z wyjątkiem infrastruktury krytycznej, czyli szpitali czy posterunków policji. Latem odbyły się rozmowy między rządem Francji, firmami telefonii komórkowe oraz francuskim operatorem sieci Enedis, który należy do kontrolowanego przez państwo przedsiębiorstwa EDF. Enedis nie ujawnił treści tych rozmów. Zaznaczył, że w gestii lokalnych władz leży decyzja, kto znajdzie się w gronie uprzywilejowanych odbiorców energii.