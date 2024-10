Europa odrzuca protesty kierowców ciężarówek. Pakiet mobilności bez zmian

Mimo to TSUE orzekł, że regulacje są zgodne z prawem Unii Europejskiej, z wyjątkiem wymogu, by kierowcy wracali z pojazdami do kraju rejestracji przedsiębiorstwa co osiem tygodni. Trybunał stwierdził, że "Parlament i Rada (państwa członkowskie UE) nie przedstawiły wystarczających dowodów, które pozwoliłyby na ocenę proporcjonalności tego środka" w chwili jego przyjęcia.