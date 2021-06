Euro 2020. Spadochroniarz "Greenpeace" wylądował na stadionie tuż przed meczem Francja-Niemcy

Do incydentu doszło na Alianz Arenie w Monachium. Na nagraniach widać jak spadochroniarz zaczepia o liny na których rozwieszone są kamery nad boiskiem, następnie przelatuje tuż nad głowami kibiców i z trudem próbuje skierować się w kierunku murawy. Jednak gdy już mu się to udało, to i tam musiał uważać by nie wpaść na piłkarzy którzy, choć mecz się jeszcze nie rozpoczął, już byli na boisku.