Estonia nie otworzy granic dla Rosjan. "Nie wiemy, ilu z nich to szpiedzy lub sabotażyści"

Hanno Pevkur zapewnia, że estońskie władze nie zmienią stanowiska i nie otworzą granic nawet w chwili nasilenia się ucieczek Rosjan, chroniących się przed mobilizacją do armii. - Ci, którzy uciekają, nie byli przeciwko wojnie. Teraz nagle, kiedy wojna uderza w nich samych, opuszczają domy. Oglądamy materiał z granicy rosyjsko-gruzińskiej, gdzie Rosjanie, którym odmówiono wjazdu, grożą Gruzinom, że będą następni. Ci ludzie nie chcą walczyć sami, ale niekoniecznie są przeciwni wojnie rosyjskiej. Rosja to duży kraj. Jeśli ktoś naprawdę nie chce walczyć w Ukrainie, to w Rosji można tego uniknąć. Wiem, że władze rosyjskie są brutalne, słyszałem doniesienia, że niektórzy Rosjanie, którzy odmówili mobilizacji, byli molestowani przez policję, gwałceni. Ale to do Rosji należy zakończenie tego szaleństwa - mówi estoński polityk.