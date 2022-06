Eskimos w armii Putina? Zginął w Ukrainie

Według jego ustaleń Einenna Notayvan Nikolaevich, który zginął w Ukrainie, należał do jednego z nielicznych ludów zamieszkujących północno-wschodnie tereny Federacji Rosyjskiej. - Trudno dokładnie powiedzieć, do jakiej narodowości należał zmarły. Ale faktem jest, że był jednym z rdzennych mieszkańców Czukotki, czyli Czukczi, do której należą też Eskimosi, Ewenkowie czy Koriacy. To łącznie 16857, a dokładniej 16856 mieszkańców - informuje Komaxidze.