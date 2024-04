Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Wymowny komunikat MON Rosji

Stworzony do zwalczania okrętów podwodnych

Wśród okrętów rosyjskich zidentyfikowano m.in. niszczyciel Marszał Szaposznikow. To jednostka znacznie starsza i mniejsza od chińskiej. Okręt należący do typu Udałoj został zwodowany w 1984 roku. Niszczyciel ma 163 metry długości i wypiera ok. 7500 ton.