Escape roomy. Minister wyklucza - nie będzie nowej ustawy

Joachim Brudziński wykluczył prace nad osobną ustawą o escape roomach. Po tragedii w Koszalinie skontrolowano już ponad 400 tego typu pomieszczeń w całym kraju. - Wnioski są niepokojące - przyznał minister spraw wewnętrznych i administracji.

Szef MSWiA przyznał, w audycji emitowanej na antenie radiowej Trójki, że trwające od piątkowego wieczoru kontrole w escape roomach wykazały ponad 1000 uchybień. - W tym ponad 500, jeśli chodzi o odpowiednią drogę ewakuacji. To pokazuje skrajną nieodpowiedzialność właścicieli tych konkretnych miejsc - powiedział.

Joachim Brudziński potwierdził, że pierwszym działaniem po piątkowej tragedii było ustalenie liczby escape roomów. Były one rejestrowane w rozmaity sposób, inne - jako placówki intelektualne. - Inne są sezonowe - a że idą ferie, to spodziewamy się, że wiele wkrótce się otworzy - dodał minister.

Brudziński dodał, że słowa te nie oznaczają, że udaje, że nic się nie stało. - Za każdym razem, kiedy wracam myślami do tego zdarzenia - serce płacze - zdradził.

Minister powiedział, że upoważnił jednego ze swoich zastępców, by - wspólnie ze strażakami i inspektorami straży - przygotował dla premiera propozycje zmian przepisów, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników escape roomów. - Specjalnej ustawy pisać nie będziemy. Gdyby były przestrzegane już istniejące przepisy, do tej tragedii by nie doszło - podsumował.