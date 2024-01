Erdogan oskarża sojuszników: Chcą zamienić Morze Czerwone w morze krwi

W piątek niemiecka firma logistyczna Hapag-Lloyd przekazała, że trwające od listopada ubiegłego roku zagrożenie atakami Huti zwiększa miesięczne koszty działania przewoźnika o "dziesiątki milionów euro". Wiele firm przekierowuje kontenerowce, tak by omijały niebezpieczne obszary. Dostawy towarów do USA - podała agencja Reutera - przedłużyły się z tego powodu o tydzień, a do Europy - o dwa tygodnie.