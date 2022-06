Erdogan nie żartuje. Grecja pod groźbą wojny

Okazuje się, że granica grecko-turecka nie do końca jest jednoznaczna. Chodzi o wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego. Traktat z Lozanny (1923 r.) oraz traktat paryski (1947 r.) określają przynależność tych terenów do Grecji, ale jednocześnie wymieniają pewne wyspy, które nie mogą zostać zmilitaryzowane. W 1936 r. wszedł w życie traktat z Montreaux, na założeniach którego w swoich działaniach opiera się Turcja, roszcząc prawa do spornych wysp. Erdogan coraz śmielej werbalizuje swoje oczekiwania względem Turcji. Podczas niedawno odbywających się manewrów wojskowych w Izmirze, w których uczestniczyli sojusznicy z NATO głośno oskarżał swojego sąsiada o zbrojenie kilku wysp na Morzu Egejskim, jednocześnie ostrzegając Ateny przed dalszą militaryzacją. Swoje oczekiwania tłumaczył właśnie międzynarodowymi traktatami.