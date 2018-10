ePUAP pułapką dla wielu wyborców. Co zrobić jeśli nie ma Cię na liście?

ePUAP to system elektronicznego dopisywania się do list wyborców. Jeżeli złożyłeś swój wniosek, a mimo to nie możesz oddać głosu w swoim miejscu zamieszkania musisz skontaktować się z urzędem gminy.

ePUAP zawiódł wiele osób. Po dotarciu do urn okazało się, że ich nazwiska nie znajdują się na liście wyborców. (iStock.com)

ePUAP nie dał rady

Jak zapewnia Państwowa Komisja Wyborcza system ePUAP nie zawiódł. Systemowo wszystko działa sprawnie. Tym razem miał zawieść czynnik ludzki. Jak zapewnia przewodniczący PKW ePUAP poprawnie rozpatrzył wszystkie wnioski. Niestety ze względu na dużą ilość spływających wniosków nie wszystkie urzędy gmin poradziły sobie z przetworzeniem danych wyborców i aktualizacją list. Sędzia Krzysztof Strzelczyk (członek PKW) tak komentuje problem z platformą ePUAP – „Ustawodawca przewidział za krótkie terminy: trzy dni na sprawdzenie i podjęcie decyzji.” Dodał również, że winni są również wyborcy, którzy o prawo głosu w miejscu zamieszkania wystąpili w ostatniej chwili.

ePUAP – co zrobić jeśli nie ma Cię na liście wyborców

Jeżeli dotarłeś do lokalu wyborczego, ale komisja nie chciała wydać Ci karty z powodu braku Twojego nazwiska na liście wyborców wówczas musisz skonsultować się z odpowiednim urzędem gminy. Najlepiej jest to zrobić za pośrednictwem członka komisji. Po rozmowie z urzędnikiem możliwych jest kilka scenariuszy.

Pierwszy z nich może oznaczać błąd urzędników. Twój wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, jednak z powodu dużej ilości wpływających dokumentów urząd mógł nie dopisać Cię do listy wyborców lub Twój lokal znajduje się w innym miejscu niż początkowo sądziłeś. Jeśli któraś z tych opcji dotknęła Twojej osoby wówczas urzędnik może dopisać Cię do listy lub będziesz musiał udać się do innego lokalu.

ePUAP – niekompletny wniosek