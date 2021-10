Epidemia się rozpędza. Ekspert ostrzega przed świętami

Obecną sytuację epidemiczną dr Paweł Grzesiowski skomentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak stwierdził, odnotowywane w ostatnich tygodniach wzrosty zachorowań "nie są zaskoczeniem". - Widzimy, że najważniejszy wskaźnik reprodukcji pandemicznej utrzymuje się na poziomie 1,6 - co oznacza ok. 40-50 proc. więcej zachorowań tydzień do tygodnia - powiedział ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.