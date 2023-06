Emocjonalne wystąpienie Tuska. Mówią o najlepszym przemówieniu w historii III RP

Niezwykle mocne słowa Tuska na marszu

- Ja jestem dzisiaj z wami i będę każdego dnia. Noc i dzień, do dnia wyborów. Tam gdzie będziemy bili się o wolną Polskę, o lepszą przyszłość dla Polaków, będę cały czas pamiętał, że robię to dla waszych Aguś, Michałków, dla mojej Lilki, Marysi, Mateuszka, Mikołaja. Dla waszych dzieci, waszych wnuków, dla was wszystkich. O to idzie ta walka, po to dzisiaj maszerowaliśmy - zadeklarował na marszu 4 czerwca Donald Tusk.