Emocje w Końskich po wizycie Kaczyńskiego. "Bezczelni"

- Właśnie słyszeliśmy, że nie wszyscy mogą wejść, dlatego zdecydowaliśmy się oglądać w telewizji. PiS wygra. Mają świetny program, nie to co opozycja. Wiedzieliśmy, że Tusk też dziś przemawiał, ale nie chcemy nawet na niego patrzeć. Opozycja jak wygra, to nas zniszczy. Najbardziej podobało mi się to, co mówił Kukiz. Zabrać immunitety, każdemu, nawet sędziom - mówią zgodnie pani Henryka i pan Stefan.