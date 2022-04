Emmanuel Macron zabrał głos po wygranych wyborach prezydenckich we Francji

Emmanuel Macron zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji. Polityk przemówił w Paryżu. - Zwracam się też do tych, co są zawiedzeni porażką Marine Le Pen (...). Chciałem powiedzieć, że już nie jestem kandydatem jednej strony. Jestem prezydentem wszystkich Francuzów i Francuzek - powiedział w pierwszym wystąpieniu po wygranych wyborach.