Emerytury za nieprzyzwoitość, czyli najnowsza propozycja Trzeciej Drogi [OPINIA]

Tu oczywiście w grę wchodzić mogłyby niuanse - inaczej bowiem można by potraktować kogoś, kto awansował do Sądu Najwyższego z sądu powszechnego, a inaczej kogoś kto trafił do sądu np. z prokuratury. Temu pierwszemu być może stan spoczynku można by zaproponować – uznając wszakże, że lata przepracowane w Sądzie Najwyższym do wyliczenia przysługującej co miesiąc kwoty się nie liczą.