„Emerytura dla matek z czwórką dzieci”. Ustawa się opóźni?

Projekt emerytur dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie wypracowały najniższej emerytury zapowiadany był na styczeń 2019 r. „Realnym i bezpiecznym terminem wydaje się 1 marca” – poinformowała dzisiaj Elżbieta Rafalska, szefowa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na antenie Radia Zet.

„Emerytura dla matek z czwórką dzieci”. Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS (L) i prof. Gertruda Uścińska Prezes ZUS (P) (PAP/EPA)

„Emerytura dla matek z czwórką dzieci” jednak nie od stycznia 2019?

Na początku września na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Jest to propozycja emerytur dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a nie nabyły prawa do emerytury albo ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia. Proponowanym terminem wejścia w życie ustawy był 1 stycznia 2019 r.

„Nie ma możliwości, żeby ten projekt wszedł w życie 1 stycznia jak zapowiadano. Na pewno nie zdążymy z całą procedurą w Sejmie, Senacie i podpisem Prezydenta. Realnym terminem wydaje się więc 1 marca” – powiedziała dzisiaj na antenie Radia Zet, Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS, cytowana przez PAP.

Rafalska wskazała, że do projektu zgłoszono bardzo dużo uwag na etapie konsultacji. „Wiele kwestii trzeba było rozstrzygnąć. Czasami procedura opiniowania i konsultacji społecznych trwa dłużej, niż by się to zapowiadało” – dodała.

„Emerytura dla matek z czwórką dzieci” nie tylko dla kobiet? Komu będzie przysługiwało świadczenie?

O „emeryturę dla matek z czwórką dzieci” mogą ubiegać się kobiety, które skończyły 60 lat oraz mężczyźni (po 65 roku życia), w przypadku gdy matka dzieci umrze lub porzuci potomstwo. Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które mieszkają w Polsce oraz nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymania. O „emeryturę dla matek z czwórką dzieci” mogą wnioskować również osoby, które mają prawo do emerytury (lub renty) w wysokości niższej niż wynosi wysokość aktualnie minimalnej emerytury w kraju. Świadczenie otrzymają osoby, które wychowały co najmniej czworo własnych dzieci swego współmałżonka lub dzieci przysposobionych.