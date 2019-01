Emerytura dla matek już 1 marca. Mama 4 Plus - zasady, wnioski i wymagania

Emerytura dla matek będzie wypłacana od 1 marca. Sejm uchwalił właśnie ustawę dotyczącą programu „Mama 4 Plus”. Sprawdzamy jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe, a także ile wyniesie emerytura dla matek.

Emerytura dla matek – program „Mama 4 Plus” wchodzi w życie

Emerytura dla matek odbiła się szerokim echem minionej nocy. Program „Mama 4 Plus” wywołał w sejmie głęboką dyskusję. Opozycja zwracała uwagę na to, że zgodnie z zapisami projektu o emeryturę dla matek nie będzie mógł ubiegać się ojciec, który zrezygnował z kariery aby opiekować się dziećmi. Posłowie domagali się również przyznania dodatkowego zasiłku kobietom, które w trakcie wychowywania dzieci były czynne zawodowo. Z mównicy padło również stwierdzenie, że przyznanie kobietom emerytury dla matek przyczyni się do spadku ich aktywności zawodowej. Takie stwierdzenie wygłosiła Monika Rosa z Nowoczesnej. Posłowie zaproponowali kilka poprawek, a następnie skierowali projekt do komisji. Po powrocie został on przegłosowany bez wprowadzania zmian. Teraz trafi do senatu. Jeżeli senatorzy również postanowią go poprzeć, wówczas ostateczna decyzja co do jego przyszłości będzie należała do prezydenta.