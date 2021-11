Emerytur stażowych w Polsce nie będzie? "Solidarność" zła na PiS, rząd kręci nosem

Związkowcy nie są jednak optymistami co do dalszych losów projektu ustawy. - Kluczowa jest postawa większości sejmowej, a ona zmierza do sprzeciwu wobec nowych rozwiązań. Gdyby byli za i chcieli procedować już wcześniej, to nie musielibyśmy organizować wniosku obywatelskiego. A ponieważ nie doczekaliśmy się realizacji naszych postulatów, które były wpisane do umowy z prezydentem, po wcześniejszych konsultacjach z Prawem i Sprawiedliwością złożyliśmy w Sejmie projekt obywatelski – mówi nam rzecznik "Solidarności".