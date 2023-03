Emerytalny zgryz Macrona. Jest izolowany i osłabiony

"Zbliża się cień gilotyny"

W czwartek wieczorem doszło do poważnych zamieszek w Paryżu na pl. Zgody (Place de la Concorde), gdzie policja użyła gazu łzawiącego wobec demonstrantów. Jak relacjonował "Le Monde", na płocie w pobliżu placu ktoś napisał "Zbliża się cień gilotyny". Tłum skandował "wszyscy nienawidzą policji" i "Acab" (all cops all bastards; każdy gliniarz to skur...n).