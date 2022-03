Elon Musk ostrzegł Ukraińców. "Proszę używać ostrożnie"

Elon Musk wysłał Starlink do Ukrainy

To sami Ukraińcy zaczepili Elona Muska i poprosili go o pomoc. Na Twitterze zwrócił się do niego wicepremier Mychajło Fedorow. "Podczas gdy próbujesz kolonizować Marsa - Rosja próbuje zająć Ukrainę! Gdy twoje rakiety z powodzeniem lądują z kosmosu, rosyjskie rakiety atakują ukraińskich obywateli" - napisał ukraiński polityk.