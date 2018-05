Eliza Michalik ostro skrytykowała L. Kaczyńskiego. "Najgorsze, że on był tym lepszym z braci"

Dziennikarka Superstacji odniosła się do artykułu, w którym "Gazeta Wyborcza" oskarżała byłego prezydenta o wywieranie nacisków na prokuraturę w sprawie Tomasza Komendy. Michalik dobitnie dała do zrozumienia, co sądzi o Lechu Kaczyńskim.

Eliza Michalik uważa, że Lech Kaczyński był "bardzo złym politykiem" (Forum, Fot: Simona Supino)

"Od lat tak twierdzę i powtórzę: Lech Kaczyński był mściwym, małostkowym, pamiętliwym, zakompleksionym, niezdolnym do skutecznego działania, bardzo złym politykiem. Najgorsze jest jest jednak to, że ludzie z PiS po cichu mówią, że on był tym lepszym z braci" - napisała na Twitterze.

Słowa dziennikarki są pokłosiem tekstu autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego i Ewy Wilczyńskiej, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu "Gazety Wyborczej". Redaktorzy napisali, że "Lech Kaczyński miał naciskać na oskarżenie Tomasza Komendy. Jeśli tak, to jest zbrodnia. Oto, do czego prowadzi władza polityka nad prokuraturą".

Eliza Michalik jest zdeklarowaną przeciwniczką rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarka wielokrotnie zarzucała partii Jarosława Kaczyńskiego ograniczanie swobód obywatelskich, dążenie do wprowadzenia w Polsce systemu autorytarnego oraz łamanie konstytucji. Stwierdziła również, że po zmianie władzy "należy uznać PiS za organizację przestępczą".

