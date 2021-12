Elektroodpady. Jak prawidłowo z nimi postępować?

Świat tonie w śmieciach! Na szczęście problem zauważa coraz więcej osób. Filozofia zero waste rośnie w siłę. Jesteśmy też coraz bardziej świadomymi konsumentami. Staramy się, aby kupowane przez nas przedmioty były dobrej jakości i służyły nam przez dłuższy czas. Wszystko po to, by jak najmniej rzeczy trafiało na składowiska, a najwięcej mogło zostać ponownie przetworzonych. By jednak tak się stało, potrzebna jest prawidłowa wstępna segregacja. To dzięki dobrze wykonanemu zadaniu na tym poziomie ułatwiamy proces recyklingu, a co za tym idzie dajemy odpadom drugie życie.