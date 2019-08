Elbanowscy się doigrali. Wszczęto postępowanie

MEN wszczęło postępowanie administracyjne wobec fundacji Karoliny i Tomasza Elbanowskich Rzecznik Praw Rodziców. Domaga się zwrotu ponad 27 tys. zł z unijnego dofinansowania, które fundacja otrzymała od Kancelarii Premiera na wspólny projekt z ministerstwem. Kontrola NIK wykazała szereg nieprawidłowości.

Postępowanie wszczęto ze względu na to, że środki te nie zostały zwrócone do 26 czerwca - przekazał tvn24.pl Justyna Sadlak z Biura Informacji Prasowej MEN.

NIK miał też zarzuty do MEN o brak odpowiedniego nadzoru nad fundacją w czasie trwania projektu. Po kontroli zażądało od fundacji zwrotu pieniędzy

- Te środki powinny być wydawane zgodnie z prawem. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to każda fundacja bez względu na to, jak się nazywa i przez kogo jest prowadzona, jest zobowiązana do zwrotu tych środków - mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski mówił na czwartkowej konferencji prasowej.