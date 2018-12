Ekwadorski dziennikarz o bananach z kokainą w Polsce. "Liczba transportów rośnie, a ludzie giną"

Polscy pracownicy popularnego dyskontu nie wierzyli własnym oczom, gdy w skrzynkach z bananami znajdowali ostatnio kilogramy kokainy. Jak ustalono, narkotyki przyjechały z Ekwadoru. - Przemyt to u nas poważny problem. Coraz częściej celem jest Europa - przyznaje Wirtualnej Polsce dr Carlos Jijón z "La Republica".

Patryk Osowski, Wirtualna Polska: Macie duży problem z narkobiznesem? Można przypuszczać, że kokaina trafiła do Polski przez pomyłkę, czy był to raczej zaplanowany kierunek i tylko na ostatnim etapie przerzutu coś poszło nie po myśli gangów?

Producenci koki przekazują swój produkt do Ekwadoru, a stamtąd jest on wysyłany dalej. Do tej pory trafiał głównie do Stanów Zjednoczonych, ale ostatnio odkryto również duże transporty do Europy.