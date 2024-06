Podniesiono alert do ekstremalnego. Nawalne opady deszczu

Pogoda. Ekstremalne zagrożenie burzowe

Sieć Obserwatorów Burz informuje, że podniesiono stopień zagrożenia do najwyższego - ekstremalnego. "Głównymi zagrożeniami będą opady gradu o średnicy lokalnie ponad 7 cm (nie wykluczone nawet 8-10 cm średnicy), silne konwekcyjne porywy wiatru o prędkości miejscami powyżej 110 km/h, zwłaszcza w przypadku silnych zjawisk downburst, nawalne opady deszczu prowadzące do zalań, podtopień oraz do powodzi błyskawicznej. Bardzo prawdopodobne jest również wystąpienie jednej lub kilku trąb powietrznych, niewykluczone, że jednej silnej" - czytamy.