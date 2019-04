Ekstremalna Droga Krzyżowa. Tysiące maszerowały nocami w całej Polsce

Już kolejny rok z rzędu przed Wielkanocą, tysiące katolików pielgrzymuje nocami w ramach Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W ten weekend podobne marsze odbyły się w setkach miast w Polsce i na świecie. "A to jeszcze nie koniec" - podkreślają organizatorzy.

Pojedynczo i w dużych grupach. Wszystko zależy od ciebie

- My pokonaliśmy w ten piątek w nocy 22,5 km - informują organizatorzy wydarzenia w Makowie Mazowieckim, którzy pierwszy raz przyłączyli się do akcji. - Wierni przychodzili do mnie i informowali, że uczestniczyli w takiej drodze krzyżowej w innych miejscowościach. Mówili jakie to dla nich ważne przeżycie i że warto taką inicjatywę przenieść na grunt Makowa - dodaje proboszcz Stanisław Dziekan z miejscowej parafii.