Ekstradycja Sebastiana M. "Postępowanie się wydłuży"

Jak ujawnił w czwartek portal gazeta.pl, poważniejsze zarzuty mogłyby być dodatkowym argumentem dla władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich za tym, by wydać Polsce 32-latka. Obecnie w przypadku kwalifikacji tragedii jako wypadku, Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia, w przypadku spowodowania katastrofy lądowej mogłoby to być nawet 12 lat.