Ekspresowe działania. Dokumenty dotarły już do aresztów

Ekspert w rozmowie z Wirtualną Polską wskazywał, że zanim Wąsik i Kamiński opuszczą areszty, do placówek musi dotrzeć dokumentacja w tej sprawie. - Prezydent wydaje decyzję o ułaskawieniu i kierują ją do sądu do niezwłocznego wykonania - wyjaśnia w rozmowie z WP Paweł Moczydłowski, były dyrektor generalny Służby Więziennej.