Eksplozja w Wyrach. Policja zatrzymała podejrzanych o podłożenie ładunku

Pięć osób zatrzymanych w związku z sobotnią eksplozją w Wyrach (woj. śląskie) - dowiaduje się RMF. Ładunek wybuchowy został wrzucony na taras przy jednym z domów. Na szczęście nikomu nic się nie stało.



Do wybuchu doszło w sobotę rano w Wyrach przy ul. Kopaniny. - Do dyżurnego mikołowskiej policji wpłynęło ok. godz. trzeciej nad ranem zgłoszenie, że doszło do eksplozji ładunku wybuchowego na tarasie jednego z domów. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Uszkodzona została jedynie elewacja oraz altana - mówiła w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" sierż. szt. Ewa Sikora, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.